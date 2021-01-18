"Не знаю, какой идиот решил это показать": Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую "топили" в 2017-м

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook показал фото таксы Николаса, которую в 2017-м году "топили" в рамках демонстрации экспериментальной технологии по "подводному дыханию". Кадры, снятые в присутствии Рогозина и президента Сербии в Фонде перспективных исследований, попали в прессу и соцсети и вызвали негативную реакцию. Тогда авторов эксперимента клеймили "душегубами", так что Рогозину пришлось публично заявить, что с таксой все в порядке, и пообещать взять над животным шефство.

Под фото таксы он написал: "Такса-испытатель Николас, участник успешных научных экспериментов Фонда перспективных исследований". Он также сообщил, что после завершения эксперимента "пес живет счастливой собачьей жизнью". "Заслужил. Что касается дальнейшей разработки технологии, надо спрашивать Григорьева, гендира Фонда", - ответил в комментариях глава госкорпорации на расспросы о судьбе "подводного дыхания".

Один из подписчиков назвал сюжет по телевидению про таксу "фантастическим". "Фантастический. Но я против показа опытов над лабораторными животными. Не знаю, какой идиот решил это показать. Я сам "собачник", мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более что никто при опытах не пострадал", - написал Рогозин.