В Челябинской области за сутки умерли 16 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 302 человек подтвержден COVID-19, 16 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 41 тыс. 471 человека.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 734 заболевших. За сутки выписаны 384 человек, всего в регионе выздоровели 27 тыс. 188 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.