18 Января 2021
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Общество В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В СК предложил ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов для физлиц

Следственный комитет РФ выступил за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Об этом сообщила заместитель председателя СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью "Известиям".

Она пояснила, что юридическому лицу за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму придется отвечать и через год, и через 10 лет.

"А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года", - добавила зампредседателя СК.

Леоненко уточнила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП со временем легко может избежать наказания. В связи с этим ответственность за уход от налогов предлагается уравнять.

Между тем, в октябре сообщалось, что почти каждой пятой российской компании (19%) нечем платить налоги из-за финансовых трудностей. Аналитики предрекали, что если государство не вмешается, то бизнесу грозит волна банкротств.

Проблемы связаны не только со второй волной коронавируса, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам.

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В СК предложил ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов для физлиц

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Теги: неуплата налогов, налоги, уголовная ответственность



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