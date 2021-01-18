18 Января 2021
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депутат Госдумы от ЛДПР (2018) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме выступили против принудительной вакцинации

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против принудительной вакцинации от коронавируса под любыми предлогами.
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Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил сделать вакцинацию обязательной для представителей "контактных профессий", например преподавателей вузов. Он считает, что это требование можно внести в трудовой договор, то есть человек вакцинируется под давлением трудового договора, но как бы добровольно. В противном случае он не должен работать.

"Кто против и не хочет работать на таких условиях - пусть работает дворником", - сказал Жемчугов.

Он высказал мнение, что все умершие из-за коронавируса умерли от того, что не вакцинировались.

Депутат Нилов подчеркнул, что такие методы могут привести к социальной и политической напряженности. Он сообщил, что в Смоленской области многих понуждают вакцинироваться и люди жалуются. А надо "разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию".

Напомним, по данным SuperJob.ru, сделать себе прививку от коронавируса готовы 40% россиян, не готовы - 60%.

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В Госдуме выступили против принудительной вакцинации

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, вакцинация



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