18 Января 2021
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снег, сугроб, уборка снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Тройной удар: екатеринбуржцы жалуются на транспортный коллапс и рост аварий от неубранного снега

Екатеринбуржцы жалуются на плохую уборку снега в городе. Автомобилисты и пешеходы оценивают качество уборки улиц при исполняющем обязанности главы Екатеринбурга Алексее Орлове как катастрофическое. Соцсети переполнены гневными постами. Как передает корреспондент Накануне.RU, к ним возмущенные пользователи сетей прикладывают фотографии со снежными завалами и опасными колеями.

Плохая уборка снега в Екатеринбурге(2021)|Фото: vk.com/te_ekb

"Опять не готовы к зиме. Да что же такое?" - пишет Анна под фотографией с неубранными кучами снега на обочинах.

"Такое ощущение, что вообще нигде и ничего не чистят. Все в снегу. Ни проехать ни пройти", - вторит ей Светлана.

Екатеринбуржцы при этом напоминают, что из-за плохой уборки снега плохо ходит общественный транспорт, автомобилисты долго стоят в пробках, а колеи создают аварийную ситуацию.

"Улица Чкалова - едешь в колее вообще от тебя ничего не зависит, это капец. Волгоградская примерно так же - в итоге на пересечении шахматная колея. Отвратительно и очень аварийноопасно", - негодует екатеринбурженка Анастасия.

В паблике "Инцидент Екатеринбург" один из подписчиков написал, что из-за неочищенный дороги произошло ДТП в Академическом районе.

Плохая уборка снега в Екатеринбурге(2021)|Фото: vk.com/incekb

"Павла Шаманова, 4 - ДТП на дублере. Столкнулись Nissan и Hyundai, задело припаркованную Skoda. Дублёр вообще не чистили. Большая колея", - пишет мужчина.

Ранее исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов обещал расчистить город от снега к утру понедельника, 18 января. Сегодня жители города комментируют эти слова, используя все многообразие русского языка, не стесняясь и нецензурных слов.

"Я вчера с Пехотинцев не смог уехать, пришлось 5 пересадок сделать! И в концовке на такси сесть. После 20.00 стоял на остановке. Сел на 61 -й, думал хоть в центр довезёт, а там пересадку сделаю на свой. Куда там, он завёз меня на ЖБИ. Оттуда снова обратно вышел на Малышева и Луначарского. Ни одного автобуса ! Улица пустая. Даже как-то необычно ! Пришлось на троллейбусе, который уже ехал в парк на Щорса, сесть и оттуда на такси. В итоге я добрался только к 23.00 домой! Один мэр (Высокинский) обещал подкинуть автобусы. Но видимо он имел в виду, что город - это центр. А дальше его не интересует!" - возмущается горожанин Александр.

Между тем, свердловские власти "нашли виновных" в плохой уборке. Телеграм-канал "Россельбан", по слухам близкий к главе департамента информационной политики Юлии Хусаиновой, пишет, что осложнить уборку города от снега могут... акции в поддержку Алексея Навального. Возможные попытки "выйти на улицы" "деструктивны и провокационны по своей сути. Подобные акции могут осложнить очистку города от снега", - гласит пост.

Между тем, в мэрии Екатеринбурга сегодня отрапортовали об отличной уборке снежных завалов. "По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днём 17 января при помощи 188 единиц техники и 346 дорожных рабочих из города вывезено 3 тысячи 357 тонны снега", - отрапортовали представители городской ратуши.

Напомним, в выходные и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов, пока город утопал в снегу, уехал кататься на снегоходе.

Алексей Орлов, снегоход, мэр Екатеринбурга(2021)|Фото: Инстаграм aleksey_orlov

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Тройной удар: екатеринбуржцы жалуются на транспортный коллапс и рост аварий от неубранного снега

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Теги: Алексей Орлов, уборка снега, Екатеринбург



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