18 Января 2021
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Москве суд огласит приговор по делу аспиранта-анархиста Азата Мифтахова

Головинский суд Москвы сегодня должен огласить приговор аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову. Суд должен был вынести свое решение еще неделю назад, но тогда оглашение перенести на 18 января.

На прошлой неделе к суду пришли более сотни человек – поддержать Мифтахова.

Молодой человек обвиняется в нападении на офис "Единой России" в январе 2018 года. По версии обвинения, он вместе с сообщниками бросил в разбитое окно офиса дымовую шашку. Спустя год после происшествия Мифхатова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки.

Мифтахов заявляет, что его дело является политически мотивированным. Он не скрывает, что был участником анархистского движения, но вину в нападении не признает.

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В Москве суд огласит приговор по делу аспиранта-анархиста Азата Мифтахова

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Теги: азат мифтахов, нападение на офис единой россии, приговор, анархист



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