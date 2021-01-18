В Москве суд огласит приговор по делу аспиранта-анархиста Азата Мифтахова

Головинский суд Москвы сегодня должен огласить приговор аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову. Суд должен был вынести свое решение еще неделю назад, но тогда оглашение перенести на 18 января.

На прошлой неделе к суду пришли более сотни человек – поддержать Мифтахова.

Молодой человек обвиняется в нападении на офис "Единой России" в январе 2018 года. По версии обвинения, он вместе с сообщниками бросил в разбитое окно офиса дымовую шашку. Спустя год после происшествия Мифхатова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки.

Мифтахов заявляет, что его дело является политически мотивированным. Он не скрывает, что был участником анархистского движения, но вину в нападении не признает.