18 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП с участием такси (2021) | Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержан пьяный таксист, устроивший массовое ДТП

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства аварии с участием водителя такси. Он был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось вечером 17 января на улице Серафимы Дерябиной. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что водитель Volkswagen Polo, имеющий на бортах опознавательные наклейки агрегатора такси, при движении по Дерябиной в направлении Бардина допустил столкновение с Ford Focus, который затем отбросило на Peugeot 308.

В результате пострадала женщина-водитель "Форда": с травмами различной тяжести ее доставили в Институт травматологии.

ДТП с участием такси(2021)|Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

"У предполагаемого виновника аварии - водителя такси - имелись признаки опьянения: характерный запах изо рта, шаткая походка, невнятная речь. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина задержан, а автомобиль помещен на специализированную стоянку", - уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

Там отметили, что ранее таксист девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сотрудникам полиции по факту аварии мужчина пояснить ничего не смог. На него составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ, он задержан до решения суда.

Сейчас по факту произошедшего проводится дознание.

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В Екатеринбурге задержан пьяный таксист, устроивший массовое ДТП

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Теги: таксист, ДТП, Екатеринбург



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