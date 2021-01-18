В первом российском регионе вводятся ковид-паспорта

В Башкирии вводят антиковидные паспорта. Документ будут выдавать жителям, которые переболели COVID-19, имеют антитела или вакцинировались. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что такой документ решает несколько проблем: позволит людям из групп риска, имеющим антитела, выйти с самоизоляции и будет стимулировать граждан прививаться.

Хабиров пояснил, что будут введены преимущества для тех, кто будет иметь данный паспорт. Он позволит посещать массовые мероприятия, общественные места, а также даст скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях.

Отмечается, что проект планируют запустить в начале февраля, пишет Regnum.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение в России "иммунных паспортов" является темой для обсуждения и соответствующие дискуссии идут.

Между тем, некоторые регионы уже самостоятельно начали вводить систему отличий для вакцинированных граждан. Так, губернатор Сахалинской области заявил, что вакцинированным в регионе будут выдавать специальные бейджи, при наличии которых можно будет не носить маску в общественных местах.