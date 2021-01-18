Бывший иерарх УПЦ сказал, что Порошенко сделал бы митрополита Онуфрия "патриархом всей Украины"

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий мог бы стать "патриархом всей Украины", если бы предал Церковь и поддался давлению Петра Порошенко, лепившего "единую церковь" раскольников. Об этом заявил ушедший в раскол бывший митрополит Симеон (Владимир Шостацкий).

По его словам, он предлагал митрополиту Онуфрию пойти на встречу с Порошенко, которую тот организовал в ноябре 2018 года. Но предстоятель остался верным Церкви. И поэтому Шостацкий вынужден был уйти. Накануне.RU сразу после той встречи писало, что он готов предать Церковь. Это и произошло через месяц.

Недавно другой бывший митрополит УПЦ, ушедший в раскол (из двух), Александр Драбинко невольно похвалил митрополита Онуфрия, который руководствуется исключительно Священным Писанием и для которого не имеет никакого значения идеология украинского национализма. Драбинко счел это большим недостатком.