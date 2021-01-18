"Отпустите его": Сноуден высказался по поводу задержания Навального

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказался за освобождение Алексея Навального.

"Мне кажется, что арест является повторением ошибок, допущенных в советское время, которые можно увидеть сейчас и в деле против Ассанжа, и войне с информаторами. В государствах развивается аллергия на оппозицию, но системы, которые не могут принять инакомыслие, не выдержат этого. Отпустите его", - написал Сноуден в своем твиттере.

Напомним, Навальный был задержан накануне в аэропорту Шереметьево – после прилета из Германии. В пресс-службе ФСИН заявили, что судьбу оппозиционера будет решать суд, а до этого создатель ФБК останется под арестом.