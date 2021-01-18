В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Снова

Российские государственные СМИ утром в понедельник, 18 января, выпустили новости с заголовком "В России начинается массовая вакцинация от коронавируса". Примечательно, что с такими заголовками они уже выходили – в прошлом году, когда Владимир Путин велел начать "массовую вакцинацию". Правда, тогда она получилась не слишком-то массовой, хотя власти рапортовали о 800 тыс. привитых в декабре.

Интересно, что, например, ТАСС в своем материале называет нынешнюю вакцинацию массовой, а ту, что объявлял президент раньше – "масштабной". Но на деле все наоборот – на прошлой неделе Путин на совещании с Голиковой поручил начать "еще более масштабную вакцинацию", разумно посчитав, что второй раз объявлять о начале массовой или еще более массовой вакцинации будет странно.

Ранее Голикова сообщала, что до конца января в гражданский оборот в регионах поступит более 2,1 млн доз. Звучит масштабно, но в пересчете на один из 85 регионов это всего лишь около 25 тыс. доз – многие могут поспорить, что такие темпы можно назвать массовой вакцинацией.