Премьер-министр Японии намерен "окончательно решить" вопрос с Курилами

Японское правительство намерено поставить "окончательную точку" в вопросе о южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

По его словам, он продолжит курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

"Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора", – цитирует Сугу ТАСС.

Напомним, в конце августа официально объявил об уходе в отставку 65-летний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который последовательно отстаивал идею возвращения островов Курильской рады.

Эксперт отмечал, что в ближайшей перспективе японская политика в отношении России вряд ли будет чем-то отличаться от политики Абэ.

Ранее премьер Японии заявил, что в ходе своего сентябрьского разговора с президентом России Владимиром Путиным он высказал намерение не оставлять данный вопрос "для последующих поколений", сообщает Regnum.