Число кандидатов на пост главы Сургута сократилось в два раза

Число участников конкурса на должность главы Сургута сократилось в два раза, сообщил Накануне.RU источник в администрации.

"На регистрацию пришли только 32 претендента. Остальные не зарегистрировались, и, получается, отсеялись сами", - сообщил собеседник агентства.

Полный список имен и фамилий кандидатов в мэры пока неизвестен, однако точно ясно, что участие в конкурсной гонке на сегодняшний день продолжают самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов, депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков - они зарегистрировались как кандидаты. А вот директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач из конкурсной гонки выбыл.

С оставшимися претендентами конкурсная комиссия проведет собеседование, после чего сформируется окончательный список, из которого депутаты городской думы выберут нового мэра.

Заседание парламента состоится сегодня, в 17.00.