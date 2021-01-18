18 Января 2021
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

На Южном Урале КСП выявила нарушения почти на 2 млрд рублей при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверила расходы на реализацию мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

Аудиторы проверили использование средств в 2018-2020 гг. в размере 2,4 млрд руб., из них 913 млн руб. федеральные средства.

"По итогам контрольного мероприятия выявлено нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств на общую сумму 121 243 тыс. рублей, в том числе в результате оплаты миндортрансом Челябинской области налога на имущество организаций с автомобильных дорог, право оперативного управления на которые не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении отчетности на сумму 1 млрд 724 млн 293,3 тыс. рублей. В частности, в инвентарных карточках не отражена или отражена не в полном объеме информация, характеризующая принятые к учету автомобильные дороги.

Выявлены нарушения о контрактной системе на сумму 139,6 млн руб.

Кроме того, установлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе строительство автомобильных дорог начато без оформления соответствующих разрешений.

По итогам проверки министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, министру строительства и инфраструктуры, главе Сосновского района и председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска направлены представления для устранения нарушений.

Отчеты аудиторов направлены губернатору, в ЗСО и прокуратуру области.

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На Южном Урале КСП выявила нарушения почти на 2 млрд рублей при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: ШОС, БРИКС, КСП, проверка, расходы,



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