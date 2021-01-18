Школьники Нижнего Тагила вынуждены заниматься в холодных классах

Родители школьников Нижнего Тагила бьют тревогу. Как оказалось, дистант не самая большая проблема: в этот раз речь идет о неотапливаемых классах, в которых вынуждены заниматься дети. Как пишет автор публикации в группе Вконтакте "Тагил за перемены", проблемы холодных учебных классов стали наиболее острыми именно зимой 2021 г.

Температура кабинета начальных классов в школе №1 имени Н.К. Крупской колебалась от 8 до 12 градусов тепла. При этом в школе №30 ситуация не лучше. По сравнению с первой, в данных кабинетах "окна старые". На данный момент дети занимаются в верхней одежде, пока родители пытаются утеплить окна старыми методами, при помощи ватных материалов и бумаги.

Схожая ситуация и в школе №21. Несмотря на пластиковые окна, дети школьники также вынуждены носить в классе верхнюю одежду. По словам администрации учебного заведения, проблему можно решить утеплением фасада школы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, проблема отопления социальных объектов уже взята на контроль, однако касательно отдельных школ - информацию необходимо уточнить дополнительно.

"Все они уже на контроле потому, что были холода, когда и были выявлены слабые места в системе отопления. Особо большое внимание было обращено на социальные объекты. Обслуживанием социальных объектов у нас занимается специализированная организация. Но чтобы конкретно знать по образовательным учреждениям – необходимо уточнить информацию", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент некоторые из родителей предлагают перевести детей обратно на дистант до решения проблемы. Другие настаивают на перевод в более теплые кабинеты, однако не во всех школах это представляется возможным.

Напомним, что согласно нормативам, температура в учебных классах не должна быть ниже 18 градусов и 17 градусов – в спортзалах и мастерских. Сегодня столбик термометра в Нижнем Тагиле остановился на отметке в минус 21 градусов (по ощущению минус 27), однако уже к пятнице температура упадет до минус 29.