Ямальцев будут переселять из аварийных домов в другие регионы страны

На Ямале начался прием документов по новой окружной жилищной программе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Теперь жители аварийных домов смогут получать выплаты на приобретение жилья во всех регионах страны, кроме Тюменской области. В этом году ключи от новых квартир смогут получить 152 семьи. При этом сохраняется возможность переезда и в Тюменскую область в рамках программы "Сотрудничество".

Документы принимаются от желающих получить выплату в этом и следующем году. Те, кто получат выплату в этом году должны подать заявку до 1 апреля текущего года, в следующем - до 30 июня 2021 г.

Прием граждан проводят жилищные службы по месту регистрации, а также департамент строительства и жилищной политики автономного округа. В течение первого полугодия планируется наладить прием документов через Госуслуги. Благодаря новой программе появляется дополнительный инструмент для выполнения задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению на Ямале 1 млн квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.

Программа была разработана с учетом интересов жителей округа, многие годы отдавших Ямалу и желающих после завершения трудовой деятельности переехать в регионы с более мягким климатом. Воспользоваться мерой поддержки могут все жители аварийного жилфонда. Ключевое условие – обязательство сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Среди требований – отсутствие иных жилых помещений на территории РФ, отсутствие сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Также в программе могут принять участие жители населенных пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования. Участником может стать собственник жилого помещения или наниматель, проживающий в доме, который признан аварийным.

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из состава семьи и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Сейчас это 49173 рубля. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться стаж работы в автономном округе у участника программы.