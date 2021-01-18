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Политика Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга назначен глава аппарата городской администрации

В руководстве администрации столицы Урала - новое назначение.

Как сообщается на официальном сайте городской мэрии, на должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга назначена Марина Фадеева. Уточняется, что она будет курировать управление делами, комитет по организационно-контрольной работе и отдел по делам архивов.

Кроме этого, руководитель аппарата администрации города координирует работу органов администрации, отвечает за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой, Счетной палатой Екатеринбурга и муниципальной избирательной комиссией. Ранее Марина Фадеева была помощницей врио главы города Алексея Орлова.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Орлов стал исполняющим обязанности мэра в конце прошлого года. Он сменил Александра Высокинского, возглавлявшего муниципалитет последние годы. Тот ушел в отставку и перешел в администрацию губернатора Свердловской области, став заместителем Евгения Куйвашева.

Как сообщало Накануне.RU, 11 января в Екатеринбурге начался отбор кандидатов на должность главы города. Прием документов от всех желающих принять участие в конкурсе будет продолжаться до 22 января.

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В мэрии Екатеринбурга назначен глава аппарата городской администрации

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Теги: мэрия, назначение, аппарат, Екатеринбург



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