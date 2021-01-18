В мэрии Екатеринбурга назначен глава аппарата городской администрации

В руководстве администрации столицы Урала - новое назначение.

Как сообщается на официальном сайте городской мэрии, на должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга назначена Марина Фадеева. Уточняется, что она будет курировать управление делами, комитет по организационно-контрольной работе и отдел по делам архивов.

Кроме этого, руководитель аппарата администрации города координирует работу органов администрации, отвечает за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой, Счетной палатой Екатеринбурга и муниципальной избирательной комиссией. Ранее Марина Фадеева была помощницей врио главы города Алексея Орлова.

Напомним, Орлов стал исполняющим обязанности мэра в конце прошлого года. Он сменил Александра Высокинского, возглавлявшего муниципалитет последние годы. Тот ушел в отставку и перешел в администрацию губернатора Свердловской области, став заместителем Евгения Куйвашева.

Как сообщало Накануне.RU, 11 января в Екатеринбурге начался отбор кандидатов на должность главы города. Прием документов от всех желающих принять участие в конкурсе будет продолжаться до 22 января.