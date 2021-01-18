В США правозащитники через суд требуют от Apple забанить Telegram

Американская НКО Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный интернет) подала иск к корпорации Apple, в котором требует удалить приложение Telegram из магазина App Store. Иск подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.

Правозащитники занимаются отслеживанием и удалением из социальных сетей экстремистского и террористического контента. В исковом заявлении они указывают, что экстремисты, напавшие на Капитолий, после закрытия доступа к сети Parler используют Telegram Для общения и распространения материалов, разжигающих ненависть.

НКО ссылается на сообщения другой правозащитной организации – CSW, которая в июне 2020 года заявила, что Telegram "используется как канал связи российского правительства и связанных с ним националистических групп, сеющих дезинформацию и расовый раскол в Соединенных Штатах и Европе". Напомним, до июня 2020 года Telegram в России был заблокирован Роскомнадзором. Также истцы заявляют, что Telegram используется "для координации и разжигания насилия" перед инаугурацией Джо Байдена.

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его команда работает над тем, чтобы мессенджер оставался доступным для пользователей iPhone, даже если приложение удалят в официальном магазине Apple.