В ВОЗ уточнили, сколько дней пациент с COVID-19 остается заразным

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович уточнила, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными.

В интервью "Российской газете" она сообщила, что большая часть пациентов могут продолжать быть заразными в течение восьми-девяти дней после того, как у них появились симптомы заболевания. Речь идет о тех, кто распространяет живой вирус.

При этом инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны.

Ранее сообщалось, что в России готовится ПЦР тест-система, которая позволит определять продолжительность заразности COVID-пациентов. Система уже подана на регистрацию, рассказал в октябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.