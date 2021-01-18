18 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
рыбак подлёдный лов (2015) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области рыбак провалился под лед и погиб

В городе Сим в Челябинской области на местном пруду два рыбака провалились под лед. Один человек погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 16 января. На помощь рыбакам пришел мужчина, который находился рядом. Он успел вытащить из воды одного провалившегося, однако спасти второго не удалось.

Пострадавшего передали медикам. Он был доставлен в больницу с переохлаждением.

Тело второго рыбака нашли в 10 метрах от места провала.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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В Челябинской области рыбак провалился под лед и погиб

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Теги: рыбак, лед, зимняя рыбалка,



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