Полпред президента в УрФО проведёт в Кургане совещания и откроет завод

18 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред президента в УрФО проведёт в Кургане совещания и откроет завод

Сегодня, 18 января, в Курганскую область прибыл полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. В течение двух дней он побывает на социально значимых объектах региона, примет участие в открытии нового завода в Кургане, проведет ряд совещаний, в том числе по развитию промышленного комплекса области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Президентский наместник знаком с ситуацией в области – возглавляя Минстрой, он приезжал в Зауралье в январе и августе 2019 г. В январе позапрошлого года Якушев побывал на водопроводе областного центра, встречался с жителями аварийных домов. В августе в ходе рабочей поездки он проконтролировал ремонт на улице Омской, благоустройство набережной и парка Победы, провел совещание, где обсудили решение проблемных вопросов Курганской области в сфере строительства и ЖКХ.

В то же время Владимир Якушев побывал на строительстве улицы Мальцева в Заозерном жилом массиве, когда там шёл вынос инженерно-технических сетей. Он поддержал предложение губернатора Вадима Шумкова по реализации трёхлетнего проекта за два года, что нашло отражение в финансировании проекта. И в конце прошлого года новая улица уже органично вписалась в жизнь Заозерного.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпред президента в УрФО проведёт в Кургане совещания и откроет завод

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Якушев, Вадим Шумков, совещание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети