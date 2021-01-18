Полпред президента в УрФО проведёт в Кургане совещания и откроет завод

Сегодня, 18 января, в Курганскую область прибыл полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. В течение двух дней он побывает на социально значимых объектах региона, примет участие в открытии нового завода в Кургане, проведет ряд совещаний, в том числе по развитию промышленного комплекса области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Президентский наместник знаком с ситуацией в области – возглавляя Минстрой, он приезжал в Зауралье в январе и августе 2019 г. В январе позапрошлого года Якушев побывал на водопроводе областного центра, встречался с жителями аварийных домов. В августе в ходе рабочей поездки он проконтролировал ремонт на улице Омской, благоустройство набережной и парка Победы, провел совещание, где обсудили решение проблемных вопросов Курганской области в сфере строительства и ЖКХ.

В то же время Владимир Якушев побывал на строительстве улицы Мальцева в Заозерном жилом массиве, когда там шёл вынос инженерно-технических сетей. Он поддержал предложение губернатора Вадима Шумкова по реализации трёхлетнего проекта за два года, что нашло отражение в финансировании проекта. И в конце прошлого года новая улица уже органично вписалась в жизнь Заозерного.