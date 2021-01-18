18 Января 2021
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Спорт
Лионель Месси, нападающий ФК Барселона (2018) | Фото: twitter.com/FCBarcelona

Месси впервые в карьере за "Барселону" получил красную карточку

Лионель Месси впервые в карьере за "Барселону" получил красную карточку. Ранее именитый футболист дважды удалялся в матчах за сборную.

33-летний аргентинец был удалён в концовке матча за Суперкубок Испании, в котором сине-гранатовые уступили "Атлетику" из Бильбао. Эпизод произошёл на 121-й минуте встречи, когда Месси ударил игрока Асьера Вильялибре по голове. Судья показал красную карточку после видеопросмотра.

Сам матч завершился в пользу "Атлетика" со счётом 3:2 в дополнительное время. У "Барселоны" дважды отличился Антуан Гризманн (40 и 77 минута), у "Атлетика" - Оскар де Маркос (42), Асьер Вильялибре (90) и Иньяки Уильямс (94).

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Месси впервые в карьере за "Барселону" получил красную карточку

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Теги: Лионель Месси, Барселона, красная карточка, Суперкубок Испании, Атлетик, финал



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