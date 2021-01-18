Месси впервые в карьере за "Барселону" получил красную карточку

Лионель Месси впервые в карьере за "Барселону" получил красную карточку. Ранее именитый футболист дважды удалялся в матчах за сборную.

33-летний аргентинец был удалён в концовке матча за Суперкубок Испании, в котором сине-гранатовые уступили "Атлетику" из Бильбао. Эпизод произошёл на 121-й минуте встречи, когда Месси ударил игрока Асьера Вильялибре по голове. Судья показал красную карточку после видеопросмотра.

Видео удаления Месси. Лео ударил соперника по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в «Барселоне» 😱 pic.twitter.com/6roch1vORr — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2021

Сам матч завершился в пользу "Атлетика" со счётом 3:2 в дополнительное время. У "Барселоны" дважды отличился Антуан Гризманн (40 и 77 минута), у "Атлетика" - Оскар де Маркос (42), Асьер Вильялибре (90) и Иньяки Уильямс (94).