На Среднем Урале грузовик протаранил газопровод и теплопровод

18 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ЧП в Североуральске, где водитель МАЗ протаранил газопровод и теплопровод (2021) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале грузовик протаранил газопровод и теплопровод

В полиции рассказали новые подробности ЧП в Североуральске, где водитель грузового автомобиля МАЗ при движении по улице Пирогова протаранил газопровод и теплопровод, причинив им повреждения.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первоначальная информация о происшествии поступила в дежурную часть территориального ОВД 16 января в 23.20.

"В указанный квадрат незамедлительно были направлены сразу несколько нарядов ГИБДД. Как выяснилось, на этой машине осуществлялся вывоз снега и во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача. Личность водителя сотрудники полиции установили оперативно: им оказался гражданин Кузеванов 1974 года рождения, местный житель. По линии ПДД злостным нарушителем он не является, его водительский стаж составляет 26 лет. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружено.

ЧП в Североуральске, где водитель МАЗ протаранил газопровод и теплопровод(2021)|Фото: В.Н. Горелых

До приостановки подачи газа по трубе движение транспортных средств по улице Пирогова от 90 км автодороги "Серов - Североуральск - Ивдель" до перекрестка улиц Пирогова-Шахтерская представителями ДПС временно перекрывалось, автомобилистов направляли по имеющимся объездным путям. Утром проблемы с газопроводом специалисты устранили, ведутся работы по восстановлению и запуску теплопровода. Возможной причиной аварии могло стать неисправное устройство для фиксации кузова", - рассказал полковник Горелых.

Как добавил представитель полиции, в отношении водителя грузовика за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале грузовик протаранил газопровод и теплопровод

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: грузовик, газопровод, Североуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети