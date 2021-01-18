На Среднем Урале грузовик протаранил газопровод и теплопровод

В полиции рассказали новые подробности ЧП в Североуральске, где водитель грузового автомобиля МАЗ при движении по улице Пирогова протаранил газопровод и теплопровод, причинив им повреждения.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первоначальная информация о происшествии поступила в дежурную часть территориального ОВД 16 января в 23.20.

"В указанный квадрат незамедлительно были направлены сразу несколько нарядов ГИБДД. Как выяснилось, на этой машине осуществлялся вывоз снега и во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача. Личность водителя сотрудники полиции установили оперативно: им оказался гражданин Кузеванов 1974 года рождения, местный житель. По линии ПДД злостным нарушителем он не является, его водительский стаж составляет 26 лет. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружено.

До приостановки подачи газа по трубе движение транспортных средств по улице Пирогова от 90 км автодороги "Серов - Североуральск - Ивдель" до перекрестка улиц Пирогова-Шахтерская представителями ДПС временно перекрывалось, автомобилистов направляли по имеющимся объездным путям. Утром проблемы с газопроводом специалисты устранили, ведутся работы по восстановлению и запуску теплопровода. Возможной причиной аварии могло стать неисправное устройство для фиксации кузова", - рассказал полковник Горелых.

Как добавил представитель полиции, в отношении водителя грузовика за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.