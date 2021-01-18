18 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
Массовая авария, легковушки и грузовики (2021) | Фото: Анжела Борисова

В Тюменской области в массовой аварии погиб титулованный спортсмен

Под Заводоуковском столкнулись четыре машины. Жертвами аварии стали три человека, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова.

По предварительным данным, в 18.00 16 января на 102 км трассы Тюмень – Омск "ВАЗ" 14-й модели выехал на "встречку", где столкнулся с "Маздой". Иномарка вылетела на встречную полосу (по которой ехала отечественная машина) и столкнулась с грузовиком, а "Лада" столкнулась с "Iveco". На месте погибла 31-летняя водитель "Мазды" и 58-летний водитель "Лады". В больницу доставили 23-летнего пассажира легковой иномарки, впоследствии он умер в клинике.

В Федерации бокса Тюменской области агентству сообщили, что 23-летний пассажир, скончавшийся в больнице, - мастер спорта России, победитель первенства России среди юниоров, бронзовый призер первенства Европы Артём Микаелян.

Массовая авария, легковушки и грузовики(2021)|Фото: Анжела Борисова

Массовая авария, легковушки и грузовики(2021)|Фото: Анжела Борисова

Массовая авария, легковушки и грузовики(2021)|Фото: Анжела Борисова

Массовая авария, легковушки и грузовики(2021)|Фото: Анжела Борисова

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В Тюменской области в массовой аварии погиб титулованный спортсмен

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Теги: Заводоуковск, авария, спортсмен



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