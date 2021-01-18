Дети спят в куртках. Жители южноуральского поселка замерзают в квартирах

Жители поселка Саргазы в Челябинской области замерзают в своих домах. Активисты ОНФ просят Госжилинспекцию вмешаться в ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения движения.

Жители поселка обратились в ОНФ с жалобами на низкую температуру в своих домах. По их словам, температура воздуха в десятках квартир не превышает 10–15 градусов тепла. В 2017 г. в домах №6 и №7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт и был установлен новый насос. Однако в дальнейшем насос сломался и его заменили на аппарат меньшей мощности.

В итоге, по словам эксперта ОНФ Антона Неверова, качество коммунальной услуги снизилось, в квартирах стало холодно.

Ниже нормативной температура воздуха и в домах № 3, 11, 12, 13 и 15 по улице Мира. В доме № 13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках. В доме № 20 на улице Ленина, как сообщили жители, насос был вовсе снят с сетей теплоснабжения.

По словам Неверова, температура в этих домах не поднимается выше 15 градусов.

Общественники обратились в Госжилинспекцию. Они просят найти виновного в данной ситуации и обязать его устранить нарушения, а также принять меры для перерасчета платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Обращения также направлены в региональные Роспотребнадзор, фонд капремонта и к главе Сосновского района.