Страны Прибалтики призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание Навального

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали освободить Алексея Навального, задержанного накануне в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

В противном случае "в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер", говорится в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

Напомним, 17 января аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Самолет приземлился в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера. Пока он задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд.

По данным ТАСС, задержание Навального будет обсуждаться сегодня на сессии Европарламента и 25 января – на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

Кроме того, немедленно освободить блогера призвал госсекретарь США Майк Помпео.

Задержание Навального Госдеп расценил как последнее событие в серии "попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса", которое было предпринято российскими властями, пишет Regnum.