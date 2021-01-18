Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в поджоге беседок в парке отдыха

Сотрудники отдела полиции №4 Ленинского района Екатеринбурга задержали подозреваемого в умышленном поджоге деревянной беседки в парке отдыха на ул. Вильгельма Де Генина, 19. Инцидент произошел 12 декабря прошлого года. В тот день в правоохранительные органы обратилась администрация парка, которая сообщила, что мужчина пытался аналогичным способом избавиться и от других беседок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 38 лет. Помимо того, что ущерб имуществу парка составил порядка 200 тыс. руб., в результате поджога опасности подверглись как персонал, так и посетители парка.

Сотрудниками полиции установлено, что 12 декабря подозреваемый арендовал один из домиков на пять часов для жарки шашлыков и употребления спиртных напитков. В какой-то момент мужчина попытался взять со склада охапку дров, не заплатив за них. Однако попытка кражи была пресечена сотрудником охраны.

"Вероятно, это задело нетрезвого посетителя. В отместку он предпринял несколько попыток поджечь различные деревянные строения, уронив находящиеся в них печи и разбросав угли. Наконец, его старания увенчались успехом. Убедившись, что здание разгорелось, злоумышленник сбежал. К счастью, в ходе инцидента никто из людей не пострадал", - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), максимальное наказание за которое составляет до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.