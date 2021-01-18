Песков прокомментировал задержание Навального: "Его в Германии задержали? Я не в курсе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что не в курсе задержания оппозиционера Алексея Навального в Москве.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", - цитирует издание "Подъем" слова Пескова. Он объяснил свою неосведомленность тем, что находится в отпуске (17 января – последний день его отпуска – прим. ред.) и не следил за происходящим.

Напомним, создателя ФБК Алексея Навального задержали после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. Его поместили под арест до решения суда, который может изменить условный срок Навального на реальный.