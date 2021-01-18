Администрация президента проведет семинар для региональных кураторов выборов

На этой неделе в Подмосковье состоится семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, организованный Администрацией президента.

Как ожидается, его главными спикерами станут представители внутриполитического блока АП, в том числе - ее первого замруководителя Сергея Кириенко. На мероприятии будет затронута речь о выборах в Госдуму предстоящей осенью. Кураторы внутренней политики из регионов ждут разъяснений, как проводить предстоящую думскую кампанию.

Представители АП утверждают, что главной установкой станет легитимность кампании. По словам экспертов, без целевого показателя по количеству депутатских мест для партии власти все же не обойдется.

Один из вице-губернаторов, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что доверие к депутатскому корпусу упало и надо его поднимать, пишет "Коммерсант".

Его также заботит, может ли он допустить избрание "полусистемного кандидата" или только "системно-системного".

Напомним, ранее близкий к Администрации президента Экспертный институт социальных исследований опубликовал доклад о перспективах партий на выборах в Госдуму в 2021 году, согласно которому в парламенте по итогам выборов может сложиться "4,5-партийная" система. Из россыпи небольших партий необходимый барьер сможет преодолеть лишь одна из трех — "Новые люди", "Яблоко", "Пенсионеры", да и то в ограниченном масштабе.