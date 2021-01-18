18 Января 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали трое, среди которых - девочка

В Свердловской облас­ти выясняют обстоятельства автоаварии, в результа­те которой пострада­ли три человека, в том числе - ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Управле­нии ГИБДД, днем 17 января водитель "Киа-Венга", двигая­сь по дороге "Южный подъезд к городу Ниж­ний Тагил",​ водитель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Дэу-Ма­тиз".

В результате аварии пост­радали три человека, а том числе 14-летн­яя девочка. Они госпитализированы.

За рулем "Киа-Венга" находилась женщина 1975 года рождения.

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Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали трое, среди которых - девочка

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Теги: Нижний Тагил, ДТП авария



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