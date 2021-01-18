Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали трое, среди которых - девочка
В Свердловской области выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой пострадали три человека, в том числе - ребенок.
Как сообщили Накануне.RU в региональном Управлении ГИБДД, днем 17 января водитель "Киа-Венга", двигаясь по дороге "Южный подъезд к городу Нижний Тагил", водитель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Дэу-Матиз".
В результате аварии пострадали три человека, а том числе 14-летняя девочка. Они госпитализированы.
За рулем "Киа-Венга" находилась женщина 1975 года рождения.