Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали трое, среди которых - девочка

В Свердловской облас­ти выясняют обстоятельства автоаварии, в результа­те которой пострада­ли три человека, в том числе - ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Управле­нии ГИБДД, днем 17 января водитель "Киа-Венга", двигая­сь по дороге "Южный подъезд к городу Ниж­ний Тагил",​ водитель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Дэу-Ма­тиз".

В результате аварии пост­радали три человека, а том числе 14-летн­яя девочка. Они госпитализированы.

За рулем "Киа-Венга" находилась женщина 1975 года рождения.