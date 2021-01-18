Штаб Байдена призвал к освобождению оппозиционера Навального

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен сделать своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

"Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности", - написал Салливан в своем Twitter.

17 января аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Самолет приземлился в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера.

Пока оппозиционер задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд.