СМИ: разработчики Pfizer оказывали давление на агентство ради сертификации вакцины

Разработчики вакцины от коронавируса Pfizer надавили на Европейское агентство лекарственных средств при сертификации медицинского препарата, пишет Le Monde.

Издание ссылается на документы, в которых говорится, что качество препарата Pfizer/BioNTech было поставлено под сомнение. Не смотря на это, некоторые высокопоставленные представители ЕС настаивали на скорейшем утверждении препарата от COVID-19, сообщат телеканал "360".

Тем временем, в Норвегии уже 29 человек умерли от антиковидной вакцины Pfizer.

Напомним, на днях сообщалось о 23 смертях среди пожилых людей. Позже к ним добавилось еще шестеро умерших.