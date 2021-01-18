Депутаты Госдумы прокомментировал слова Шредера о Крыме

Настоящей причиной возвращения Крым в состав России стало не расширение НАТО, а желание жителей полуострова вернуться домой, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о причинах присоединения региона. Он считает, что основной причиной воссоединения Крыма и России стала экспансия НАТО на восток. Шредера заявил, что это было нарушением международного права, сообщает телеканал "360".

Напомним, в мае текущего года США призвали Россию немедленно отдать Украине Крым. Об этом заявила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин. Также Квин требует не призывать крымчан в армию и прекратить "старые традиции нанесения страданий" крымчанам, имея в виду депортацию крымских татар во время Великой Отечественной войны, к которой она приравняла пребывание Крыма в составе России с 2014 года.