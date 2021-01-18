В МИД РФ рассказали об ответе Берлина на запрос Москвы по Навальному

Москва получила ответ Берлина на правовые запросы российской стороны по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот ответ оказался несодержательным. "Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы РФ, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: ну, конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что, как всегда, он ничего не содержал по сути задаваемых вопросов", - сказала она, передает "Интерфакс".

Министерство юстиции ФРГ сообщало, что Москве были переданы протоколы допроса Навального, а также данные о пробах крови, ткани и одежды российского политика.