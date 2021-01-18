В Израиле прививка от коронавируса вызвала паралич лица у 13 человек

В Израиле после вакцинации от коронавируса у 13 человек случился лицевой паралич.

В настоящее время неизвестно, какой именно вакциной привились эти люди. В стране одобрены две вакцины — американской компании Moderna и американо-немецкая от Pfizer и BioNTech, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в Норвегии уже 29 человек умерли от антиковидной вакцины Pfizer.

Напомним, на днях сообщалось о 23 смертях среди пожилых людей. Позже к ним добавилось еще шестеро умерших.