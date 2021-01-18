Среди задержанных после прилета Навального есть журналисты

53 человека задержаны в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" в Москве после прилета российского оппозиционера Алексея Навального в Россию.

Среди них — сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" и журналисты. При задержании правоохранители ударили фотографа "Коммерсанта" Ивана Водопьянова.

Большинство людей задержали в аэропорту "Внуково", куда должен был прилететь политик Алексей Навальный. Однако самолет перенаправили в "Шереметьево", пишет "Коммерсант".

Напомним, супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прокомментировала его задержание в аэропорту "Шереметьево".

"Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину",— сказала Юлия.