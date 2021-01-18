18 Января 2021
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Происшествия За рубежом Украина
сухогруз &quot;капитан кузнецов&quot; (2011) | Фото: profinews.com.ua

МИД Украины: спасены шесть человек с затонувшего в Черном море сухогруза

Десять из 12 человек, находившихся на затонувшем у берегов Турции сухогрузе Arvin — украинские граждане.

Как заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, шестерых человек удалось спасти, среди которых один иностранец. Все они госпитализированы. Посольство Украины в Турции оказывает консульскую помощь пострадавшим.

В настоящее время продолжаются поиски пяти моряков, пишет "Коммерсант".

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. Ранее турецкие власти заявляли, что сухогруз - российский, и что на нем находилось 15 членов экипажа.

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз.

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МИД Украины: спасены шесть человек с затонувшего в Черном море сухогруза

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Теги: Украина, сухогруз, судно



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