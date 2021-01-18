Жена Навального прокомментировала задержание оппозиционера

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прокомментировала его задержание в аэропорту "Шереметьево".

"Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину",— сказала Юлия.

"И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться",— сказала Навальная, пишет "Коммерсант".

Ранее аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Самолет приземлился в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера.

Пока оппозиционер задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд. Сообщается, что полиция не позволила адвокату Навального пройти вместе с ним. Супруга "берлинского пациента" также осталась в аэропорту.