18 Января 2021
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Ольга Бузова, внуково, самолет Бузовой (2021) | Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова пришла в ярость из-за того, что ее самолет посадили в Шереметьево

Певица Ольга Бузова, самолет которой должен был приземлиться в аэропорту "Внуково" примерно в одно время с самолетом, на котором летел "берлинский пациент", пришла в ярость, от того, что посадку перенесли в Шереметьево, передает корреспондент Накануне.RU.

На эмоции и слова певица не поскупилась, записывая сторис в свой Instagram.

"То есть, у меня в восемь часов съемка, я сажусь в самолет, покупаю билет за бешенные деньги. И мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во "Внуково". Я нахрена тогда летаю и покупаю билет за такие бабки?" - поинтересовалась она, охарактеризовав ситуацию непечатным, но достаточно емким словом.

Ольга Бузова, внуково, самолет Бузовой(2021)|Фото: instagram.com/buzova86

Примечательно, что комментируя ситуацию с поклонниками, которые готовились встречать ее во Внуково, Бузова отметила, что "разные люди пользуются ее популярностью" и о том, что она прилетит "знали только три человека".

"Приятно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что нет человека популярнее меня", - высказалась она.

Напомним, лайнер с теледивой, пока кружил возле Москвы, успел сделать "трюк Дзюбы" - тот самый, которым один из пилотов "Победы" отреагировал на травлю футболиста.

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Ольга Бузова пришла в ярость из-за того, что ее самолет посадили в Шереметьево

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Теги: Ольга Бузова, внуково, самолет Бузовой, прилет Навального



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