Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, воздушная гавань возобновила регистрацию и посадки пассажиров на рейсы. Ранее аэропорт, в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Самолет приземлился в Шереметьево, где правоохранители задержали оппозиционера.

Telegram-канал Baza сообщал, что причиной отправки самолета на другой аэродром стало то, что во Внуково была закрыта полоса из-за поломки снегоуборочной техники. Однако пассажирам самолета "Победы" объяснили другую версию отправки на запасной аэропорт: якобы какой-то самолет "сполз с полосы на грунт при рулежке". Видеозапись объяснения попала в социальные сети.

Отметим, что во Внуково полицейские провели задержания сторонников "берлинского пациента". По последним данным, задержано 53 человека.