Прилетевший из Берлина Навальный задержан в Москве

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве после возвращения из Берлина, передает корреспондент Накануне.RU.

Из самолета политик вышел свободно и даже дал небольшую пресс-конференцию на фоне баннера с Кремлем. После к нему подошел сотрудник полиции и предложил "проследовать за ним".

Задержали оппозиционера на паспортном контроле. В случае отказа пригрозили применить силу. Юлия Навальная не задержана. Она осталась в аэропорту.

Ожидалось, что самолет с Алексеем Навальным приземлится сегодня во Внуково, однако лайнер приземлился в Шереметьево. Во Внуково полицейские провели задержания сторонников "берлинского пациента". По предварительным данным, задержано 37 человек.

12 января стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В декабре ведомство сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

Поскольку оппозиционер не явился, ФСИН России объявила Навального в федеральный розыск. В сообщении столичного УФСИН говорится, что фактическое местонахождения Навального с 24 сентября управлению неизвестно. 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря оппозиционера объявили в розыск.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин. Глава государства заявил 17 декабря, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России. Президент назвал это "трюком", который нужен для нападок на первых лиц государства. Также он связал его действия с интересами иностранных спецслужб.