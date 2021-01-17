Предварительное число задержанных во Внуково - 37 человек

По данным "ОВД-Инфо", у аэропорта "Внуково" задержали как минимум 37 человек. Выезд из аэропорта "Внуково" перекрыт сотрудниками полиции. Причины не называются.

Кроме того, по данным telegram-каналов, полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево. Для проезда оставили только одну полосу. Сообщается, что на подъездах к Шереметьево гаишники выборочно останавливают такси, спрашивают у пассажиров о цели поездки в аэропорт и требуют показать билет.

Между тем, самолет с Алексеем Навальным в настоящий момент уже приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер изменил место назначения, якобы из-за проблем со снегоуборочной техникой. Между тем, пассажирам самолета "Победы" объяснили другую версию отправки на запасной аэропорт: якобы какой-то самолет "сполз с полосы на грунт при рулежке". Видеозапись объяснения попала в социальные сети.

Ранее людей, приехавших "встречать" Алексея Навального во Внуково, вытеснили из здания аэропорта. На улице также проходили задержания.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.