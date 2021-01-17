18 Января 2021
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Общество В России
(2021) | Фото: t.me/ve4ved

"Самолет Бузовой" из-за закрытия Внуково выполнил в небе "трюк Дзюбы"

Самолет с Алексеем Навальным сел в Шереметьево вместо Внуково.

Ранее стало известно, что самолет из Берлина, в котором находится блогер, изменил направление - он должен был приземлиться во Внуково. Туда пригнали полицейских и автозаки. Прошел ряд задержаний - точное количество задержанных пока неизвестно. Но Внуково оказался закрыт на посадку. Причиной стала закрытая из-за поломки снегоуборочной техники полоса.

Между тем, во Внуково собрались не только сторонники Навального, там были и поклонники певицы Ольги Бузовой, которая должна была прилететь из Петербурга примерно в одно время с "берлинским пациентом". Предположительно, именно лайнер с теледивой, пока кружил возле Москвы, успел сделать "трюк Дзюбы" - тот самый, которым один из пилотов "Победы" отреагировал на травлю футболиста.

(2021)|Фото: t.me/ve4ved

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"Самолет Бузовой" из-за закрытия Внуково выполнил в небе "трюк Дзюбы"

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Теги: прилет Навального, внуково, самолет бузовой



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