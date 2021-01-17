Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет в своем Твиттере, что бортпроводницы рейса "Победы" просят всех пассажиров оставаться на местах.

Ранее стало известно, что самолет из Берлина, в котором находится Алексей Навальный, изменил направление - он должен был приземлиться во Внуково. Туда пригнали полицейских и автозаки. Прошел ряд задержаний - точное количество задержанных пока неизвестно.

Сейчас Внуково закрыт на посадку. Причиной стала закрытая из-за поломки снегоуборочной техники полоса.

Между тем людей, приехавших "встречать" Алексея Навального во Внуково, вытеснили из здания аэропорта. На улице также проходили задержания.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.