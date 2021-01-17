Официально: самолет с "берлинским пациентом" летит в Шереметьево

На табло прилетов "Внуково" появилась официальная информация, что рейс с Навальным сядет в "Шереметьево", передает корреспондент Накануне.RU.

Источники со ссылкой на переговоры диспетчеров, сообщают, что прямо в эти минуты борт с Навальным готовится к посадке в "Шереметьево". По данным RTVI, самолет "Победы" прибудет в терминал А.

По данным telegram-каналов, автозаки и полицейские машины едут с мигалками в Шереметьево по Ленинградскому шоссе.

Ранее стало известно, что самолет из Берлина, в котором находится Алексей Навальный изменил направление. Также сообщается, что аэропорт Внуково уже закрыт на посадку. Причиной стало то, что во Внуково была закрыта полоса из-за поломки снегоуборочной техники.

Ранее людей, приехавших "встречать" Алексея Навального во Внуково, вытеснили из здания аэропорта. На улице проходили задержания.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.