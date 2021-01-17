Диспетчерам военного аэропорта Чкаловское дали команду быть готовыми к приземлению внепланового рейса

Диспетчерам военного аэропорта Чкаловское дали команду быть готовыми к приземлению внепланового рейса, сообщают источники "Новой газеты".

Вероятно, речь идет о самолете, в котором летит Навальный.

Ранее стало известно, что самолет из Берлина, в котором находится Алексей Навальный изменил направление.Также сообщается, что аэропорт Внуково уже закрыт на посадку. Baza пишет, что лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Причиной стало то, что во Внуково была закрыта полоса из-за поломки снегоуборочной техники.

Ранее людей, приехавших "встречать" Алексея Навального во Внуково, вытеснили из здания аэропорта. На улице проходили задержания.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.