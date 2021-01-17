18 Января 2021
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Общество В России Москва
Навальный в самолете (2021) | Фото: instagram.com/navalny

Самолет с "берлинским пациентом" свернул от Москвы - аэропорт Внуково оказался закрыт

Самолет из Берлина, в котором находится Алексей Навальный, взял курс в сторону от Москвы. Лайнер уже пересек границу России, но внезапно изменил направление. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

По данным DailyStorm, диспетчеры аэропорта Внуково только что направили борт в зону ожидания. Обычно это означает, что по тем или иным причинам невозможно осуществить посадку без задержки.

(2021)|Фото:

А как сообщает Sotavision, Внуково уже закрыт на посадку.

Baza пишет, что лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Причиной стало то, что во Внуково была закрыта полоса из-за поломки снегоуборочной техники.

Ранее людей, приехавших "встречать" Алексея Навального во Внуково, вытеснили из здания аэропорта. На улице проходили задержания.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.

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Самолет с "берлинским пациентом" свернул от Москвы - аэропорт Внуково оказался закрыт

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Теги: навальный, прилет навального



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