Бывший мэр Екатеринбурга приехал во Внуково встречать Навального
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретить оппозиционера Алексея Навального, который сегодня возвращается из Берлина, передает корреспондент Накануне.RU.
Он объяснил это "солидарностью с Навальным".
"Он мой товарищ, это человек, который пережил смерть. Конечно, я с ним", - заявил он журналистам. Также экс-глава Екатеринбурга заявил, что не понимает необходимости задержаний в аэропорту.
"Все ведут себя прилично, пьяных нет".
Людей, приехавших "встречать" Алексея Навального, вытеснили из здания аэропорта Внуково, в настоящее время на улице идут задержания. Количество задержанных пока неизвестно.
Ранее во Внуково были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие.