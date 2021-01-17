Бывший мэр Екатеринбурга приехал во Внуково встречать Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретить оппозиционера Алексея Навального, который сегодня возвращается из Берлина, передает корреспондент Накануне.RU.

Он объяснил это "солидарностью с Навальным".

"Он мой товарищ, это человек, который пережил смерть. Конечно, я с ним", - заявил он журналистам. Также экс-глава Екатеринбурга заявил, что не понимает необходимости задержаний в аэропорту.

"Все ведут себя прилично, пьяных нет".

Людей, приехавших "встречать" Алексея Навального, вытеснили из здания аэропорта Внуково, в настоящее время на улице идут задержания. Количество задержанных пока неизвестно.

Ранее во Внуково были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие.