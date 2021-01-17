Аэропорт Внуково зачистили от "встречающих"

Людей, приехавших "встречать" Алексея Навального, вытеснили из здания аэропорта Внуково, в настоящее время на улице идут задержания. Количество задержанных пока неизвестно.

Между тем, самолет с блогером должен прибыть из Берлина в столицу России в 19.37 мск.

Ранее во Внуково были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.