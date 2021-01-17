Названа причина потопа в новостройке Екатеринбурга: вырвало вентильную головку крана пожаротушения

Управляющая жилищная компания "Территория – Запад" и подрядные организации устранили аварию, в результате которой в подъезде одной из новостроек Екатеринбурга по ул. Академика Вонсовского прошел ливень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Причиной потопа стала авария в системе пожаротушения: вырвало вентильную головку крана пожаротушения. Обошлось без пострадавших среди местных жителей и их гостей.

Вопрос с оценкой пострадавшего общего имущества многоквартирного дома и конкретных квартир будет решен в понедельник. Об эом представители УЖК уже договорились с жителями многоэтажки.

После этого будет урегулирован вопрос компенсации, восстановления или ремонта пострадавшего имущества.